In Mathematik, Natur- und Geisteswissenschaften bricht die Hälfte ab

Die Abbruchquote im universitären Bachelorstudium fällt in den Geisteswissenschaften sowie in Mathematik und Naturwissenschaften besonders hoch aus: Die Hälfte der Studierenden gab hier vorzeitig auf. Besser schlugen sich die Studierenden in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Hier brachen nur 21 Prozent ab. In Lehramtsstudiengängen brachte sogar nur jede oder jeder zehnte das Bachelorstudium nicht zu Ende.