Das hatte dramatische Folgen: Auch an allen anderen Unis in Deutschland waren die Betroffenen aus dem Bewerbungsverfahren rausgeflogen. In zahlreichen Sondersitzungen hatten seither die Goethe-Universität in Frankfurt, die Kultusministerkonferenz (KMK) und die Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) nach einer Lösung gesucht. 31 angehende Zahnmediziner konnten bereits vor einer guten Woche aufatmen, sie erhalten nun doch Studienplätze in Frankfurt am Main. Für die verbliebenen 251 Studieninteressierten für Humanmedizin war eine Lösung am Dienstagmittag ebenfalls zum Greifen nah.