Dass Militärangehörige in Schulen auftreten, gilt schon lange als umstritten. Kritiker fürchten, die Soldatinnen und Soldaten könnten Minderjährige für den Dienst an der Waffe begeistern. Die Diskussion entzündete sich in der Vergangenheit vor allem an Informationsveranstaltungen auf Schulhöfen sowie Unterrichtsbesuchen von Bundeswehr-Angehörigen im Beisein einer Lehrkraft. Dass angehende Offizierinnen und Offiziere selbst Vertretungsstunden abhalten, ist äußerst ungewöhnlich.