Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Die Rede habe sie mit einem Finger Buchstabe für Buchstabe in einen Computer eingegeben, berichtet Elizabeth Bobker. Dass sie hier stehe und die Rede halten könne, sei eine gemeinsame Errungenschaft mit ihrer Klasse und der ganzen Schule. »Ich bin einer der wenigen nicht sprechenden Autisten, denen man das Tippen beigebracht hat. Dieser eine, entscheidende Schritt hat meinen Geist aus seinem stummen Käfig befreit«, sagt die Absolventin.

Sie habe, wie alle Menschen, die Freiheit, ihren eigenen Weg zu wählen. »Ich persönlich habe mein ganzes Leben lang damit gekämpft, nicht gehört oder akzeptiert zu werden«, sagt Bonker und verweist auf erhebliche Widerstände. So habe der Schulleiter an ihrer Highschool gesagt: »Die Zurückgebliebene kann nicht Abschiedsrednerin werden.« Trotzdem stehe sie jetzt bei dieser Abschlussfeier des Colleges am Rednerpult: »Jeden Tag beschließe ich, kleine Siege zu feiern, und heute feiere ich mit euch allen einen großen Sieg.«