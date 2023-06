Utah ist nicht der einzige US-Bundesstaat, in dem bestimmte Themen aus dem Schulunterricht verbannt werden. In Florida will der Gouverneur und Präsidentschaftskandidat der Republikaner, Ron DeSantis, den Schulunterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität für alle Altersstufen verbieten. Schon jetzt ist dieser Unterricht vom Kindergarten bis zur dritten Klasse untersagt.

Vor Kurzem verlor eine Schulleiterin ihren Job in Florida, weil sie Michelangelos »David« im Unterricht zeigte und die Eltern darüber vorher nicht informiert hatte.