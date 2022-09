Steigende Mietpreise in den USA Schulbezirk bittet Eltern um Wohnraum für Lehrkräfte

Neben dem Aufruf an die Eltern versucht der Bezirk außerdem, günstige Immobiliendarlehen für Lehrkräfte zu vermitteln und zusätzlich selbst Wohnungen zu kaufen oder zu bauen, um seine Angestellten dort unterzubringen. So gebe es in Daly City südlich von San Francisco 122 Wohnungen, in denen Lehrkräfte und andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst bis zu fünf Jahre lang leben können – zu reduzierten Mieten weit unter dem Marktpreis.