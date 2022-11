Gewalt gegen Lehrkräfte und Schulleitungen ist in Deutschland einer Umfrage zufolge »an der Tagesordnung« und ein wachsendes Problem. Das geht aus einer repräsentativen Befragung von bundesweit gut 1300 Schulleiterinnen und Schulleitern hervor, die die Lehrergewerkschaft VBE am Freitag zum Start des Schulleitungskongresses in Düsseldorf vorstellte.