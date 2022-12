Verdacht auf Gewalt in Kitas Alleingelassen, bloßgestellt, zum Essen gezwungen

Das Reporterteam des BR befragte außerdem mehr als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas. Nur zwei von ihnen gaben an, noch keine seelische oder körperliche Gewalt gegen Kinder in ihren Einrichtungen erlebt zu haben.

Kitas und Krippen sind in Deutschland auf kommunaler Ebene organisiert. Bundesweit vergleichbare Daten zu bekommen, ist deshalb schwierig. Die Umfrage des BR bezieht sich auf Einrichtungen in Bayern – doch auch in anderen Bundesländern schlagen Verbände und Gewerkschaften immer wieder Alarm.

Studie: Grenzüberschreitendes Verhalten vor allem beim Essen

Im Sommer 2021 erschien die bundesweite Studie »Beteiligung von Kindern im Kita-Alltag« , die Fachhochschule Potsdam und die Universität Graz hatten sie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums erstellt. Ein Team aus Wissenschaftlerinnen hatte Alltagssituationen in 89 Kitas und Krippen offen gefilmt und ausgewertet.