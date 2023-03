Guérot hat seit dem Wintersemester 2021/22 die Professur für Europapolitik an der Uni Bonn inne. Die Personalie war von Anfang an umstritten. Guérots Ruf hat sich in der Coronapandemie von einer Europa-Verfechterin zu einer Kritikerin der Coronamaßnahmen gewandelt. Sie gefielt sich in der Rolle, »ich habe es dann als meinen Auftrag empfunden, für diese Leute zu sprechen«, sagte sie dem SPIEGEL im Sommer 2021 .