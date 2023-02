Einer der Gründe für die erneute Reform der gymnasialen Oberstufe ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Numerus Clausus in den medizinischen Studiengängen von Dezember 2017. Das Gericht hatte darin die Kultusminister aufgefordert, das Abitur bundesweit vergleichbarer zu machen, um mehr Chancengleichheit bei der Bewerbung um die knappen Studienplätze zu schaffen.

Die KMK hatte sich bereits 2020 in einer »historischen« Vereinbarung darauf verständigt, bei Schulabschlüssen und Prüfungen mehr Vergleichbarkeit herzustellen. Die Ministerinnen und Minister kündigten unter anderem an, bis 2023 Vorgaben über die Zahl der Fächer in der gymnasialen Oberstufe zu erstellen.