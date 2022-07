Die Grundschullehrerin aus Düsseldorf habe die zu der Zeit geltende Vorgabe, die Kinder in ihrer Klasse zweimal wöchentlich auf Corona zu testen, »vorsätzlich nicht ordnungsgemäß ausgeführt«, erläuterte das Gericht seine Entscheidung. Sie habe nicht die für den Pooltest vorgesehenen Teststäbchen, sondern handelsübliche Wattestäbchen an die Schüler ihrer Klasse ausgegeben, die sie nach eigenen Angaben im Anschluss mit den Teststäbchen in Verbindung gebracht und die Spuckproben daran abgestrichen habe.