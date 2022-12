Fehlende Kita-Kapazitäten infolge Personalmangels sind kein Grund, Eltern einen Kitaplatz zu verweigern. Kommunen könnten zur Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Kitaplatz im Einzelfall auch eine zeitlich begrenzte Ausnahmegenehmigung zur Überbelegung erteilen, entschied der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim in einem am Dienstag bekannt gegebenen Beschluss (Az.: 12 S 2224/22).