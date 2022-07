Vietnam Ehemalige Uni als Glücksbringer für Prüfungen

Vietnams älteste Elite-Universität erlebt derzeit einen Ansturm an Studierenden – obwohl der sogenannte »Literaturtempel« in der Hauptstadt Hanoi schon lange nicht mehr als Hochschule genutzt wird. Junge Leute aus vielen Landesteilen pilgern in großer Zahl zu der berühmten Anlage namens Van Mieu-Quoc Tu Giam. Ihr Ziel: Sie wollen sich Glück sichern für die Ende dieser Woche beginnenden Aufnahmeprüfungen an den Universitäten des Landes.