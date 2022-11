Kinder, die zuerst eine Vorbereitungsklasse besucht hätten, erzielten bei standardisierten Tests in der fünften Klasse deutlich schlechtere Ergebnisse als geflüchtete Kinder, die direkt in eine reguläre Grundschulklasse integriert wurden und teilweise zusätzlichen Deutschunterricht hatten.

Integration für Bildungschancen

In Hamburg besuchten im Untersuchungszeitraum bis zu 1200 Grundschulkinder separate Vorbereitungsklassen. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Deutschunterricht. Nach einem Jahr wechseln die Kinder in der Regel in eine normale Klasse. Wegen der Vielzahl an Geflüchteten konnten jedoch nicht alle Kinder in Vorbereitungsklassen unterrichtet werden, berichtet das RWI, sodass die Forschenden Vergleichsdaten von Geflüchteten hatten, die direkt in eine Regelklasse gekommen sind.