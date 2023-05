In dem Bericht heißt es, die Professorin beleidige ihre Promovierenden, beschimpfe sie etwa als »dumm«, »nutzlos« oder »behindert«. Sie soll von ihren Angestellten mitunter verlangen, mehr als 80 Wochenarbeitsstunden zu leisten. In dem Bericht ist von einem »quasi-feudalen Abhängigkeitsverhältnis« und einem »Klima der Angst« am betreffenden Institut die Rede. Die Professorin soll durch Druck auf ihre Angestellten wissenschaftlich korrektes Arbeiten erschweren, es gebe bei ihr eine »Vorfestlegung in Bezug auf experimentelle Ergebnisse«, heißt es weiter. Auch von »unangenehmen Berührungen« der Professorin ist in dem Bericht die Rede.