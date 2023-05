In Nordrhein-Westfalen ermittelt der Staatsschutz gegen drei Schüler eines Gymnasiums aus Willich, wie Welle Niederrhein und der WDR berichten. Die Jugendlichen sollen am Geburtstag Adolf Hitlers, dem 20. April, den Hitlergruß gezeigt und Geburtstagslieder gesungen haben. Der Schulleiter habe selbst die Polizei eingeschaltet. Wie Lehrkräfte reagieren können (und sollten), wenn sie in ihrem Klassenzimmer rechtsextreme Tendenzen beobachten, hat der Konfliktberater Markus Klein meiner Kollegin Kristin Haug erzählt .

Die »FAZ« nimmt die Debatte um eine Noten-Inflation beim Abitur zum Anlass, um einmal ganz grundsätzlich über den Sinn von Zensuren nachzudenken. Daraus ist ein lesenswerter Text entstanden .

An Schulen in Brandenburg wird es erst einmal keine kostenlosen Binden und Tampons geben. Die rot-schwarz-grüne Koalition im Potsdamer Landtag hat einen entsprechenden Antrag abgelehnt, meldet der RBB . Begründung: Solche Angebote seien Aufgaben der Schulträger, in der Regel sind das die Kommunen.

Vertretungsstellen für Lehrkräfte können oftmals nicht schnell genug besetzt werden – weil die Bewerberinnen und Bewerber zu lange auf ihr polizeiliches Führungszeugnis warten müssen, schreibt die »Rheinische Post« – und schildert das Beispiel eines Gymnasiums in Viersen am Niederrhein, das wegen des fehlenden Dokumentes sechs Wochen auf einen Englischlehrer warten musste.

Zahl der Woche

15

Lernwochen Vorsprung haben Jungen gegenüber Mädchen in einer durchschnittlichen vierten Klasse in Deutschland im Fach Mathematik. Das geht aus dem Nationalen MINT-Nachwuchsbarometer 2023 hervor, das vom Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) in Kiel erstellt wurde. Eine andere alarmierende Botschaft des Reports: Der Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler hat sich im Vergleich zu 2011 nahezu verdoppelt.

Debatte der Woche