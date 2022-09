Nicht wegen eines akuten Coronaausbruchs, sondern weil das Gebäude so verschimmelt war, dass man es den Kindern nicht weiter zumuten konnte. Inzwischen wird der Unterricht nach und nach in die ehemalige Firmenzentrale von Air Berlin verlagert.

»Man hat sich – besonders in Berlin, aber nicht nur dort – daran gewöhnt, dass bei Kindern zuerst gekürzt wird«, kommentiert SPIEGEL-Kolumnistin Sabine Rennefanz (»Debatte der Woche«).

Weil der Zustand der Schulgebäude oft von der Finanzkraft der Kommune abhängt, auf deren Boden das Gebäude errichtet wurde, sind die Unterschiede regional immens. Wie sieht es an Ihrer Schule, in Ihrem Klassenzimmer, auf dem Schulhof oder im Lehrerzimmer aus? Lassen Sie uns gern teilhaben, wir freuen uns über Einblicke in die Schulgebäude der Republik. Schicken Sie uns ein Foto an bildung@spiegel.de . Wäre die Lage nicht so ernst, würden wir glatt ein Gewinnspiel daraus machen.

Ansonsten blicken wir in diesem Newsletter auf die neuesten Entwicklungen in der Pandemiepolitik (»Das ist los«) und berichten, warum Hamburgs Schulsenator Ties Rabe Lehrkräfte wachküssen möchte (»Zitat der Woche«).

