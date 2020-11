Vorgezogene Weihnachtsferien in NRW Gewerkschaften und Alleinerziehende kritisieren Betreuungsproblem

Wer betreut die Kinder, wenn Eltern in NRW an den vorgezogenen Ferientagen noch arbeiten müssen? An den frühen Weihnachtsferien gibt es Kritik, kaum ein Bundesland will nachziehen.