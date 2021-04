Verbot von Maskenpflicht an Weimarer Schulen Wie ein Amtsrichter die Coronaleugner jubeln lässt

Maskenpflicht an Schulen? Nützt niemandem und gefährdet das Kindeswohl – findet jedenfalls das Amtsgericht Weimar, zur Freude von »Querdenkern«. Worum geht es in dem Fall, was sind die Folgen? Der Überblick.