Das Weiße Haus will mit seiner Aktion nun offenbar auf eine gewisse Scheinheiligkeit der Kritik aufmerksam machen. Zu Beginn zitierte das Weiße Haus auf Twitter ein Video, in dem die rechte Republikanerin Marjorie Taylor Greene die Regierungspläne im Hinblick auf Studienkredite als unfair gegenüber Steuerzahlern kritisierte, die nie studiert hätten. Diese müssten nun für Hochschulabsolventen bezahlen. Das Weiße Haus schrieb zu dem Video: »Der Kongressabgeordneten Marjorie Taylor Greene wurden 183.504 Dollar an PPP-Darlehen erlassen.«