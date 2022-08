Diese Dissonanz zeigt sich auch im konkreten Handeln. Nach Zahlen für das Jahr 2020 , die Ramona Jost vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg erhoben hat, nahmen gerade einmal 15 Prozent der Beschäftigten an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen teil – ein Rückgang von mehr als der Hälfte gegenüber 2018 (36 Prozent). Besonders mau war 2020 die Weiterbildungsquote bei Beschäftigten in einfachen Tätigkeiten, sie lag bei mageren sechs Prozent. Jost weist in ihrer Studie darauf hin, dass mutmaßlich auch die besondere Situation im ersten Pandemiejahr 2020 die Weiterbildungsaktivitäten massiv ausgebremst hat.