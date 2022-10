Angesichts der Personalnot an Schulen in Deutschland ist die Hoffnung auf Lehrernachwuchs groß. Zuletzt gab es bei den Lehramtsabsolventinnen und -absolventen einen positiven Trend, auf lange Sicht gesehen sind die Zahlen der neu ausgebildeten Lehrkräfte jedoch rückläufig, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltlehrertages am 5. Oktober mitteilt.