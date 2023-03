»Legitimer Eingriff in die freie Äußerung und Entfaltung«

Die Vorschrift begründet die Schule in ihrem Schreiben damit, dass sie auch »auf ein Leben in der Öffentlichkeit und im Arbeitsleben« vorbereiten müsse, »der Kleidungsstil im Schutzraum ›zu Hause‹ sollte sich dementsprechend von dem Kleidungsstil in der (Schul-)Öffentlichkeit unterscheiden«. Diese Vorgaben »stellen im Bereich Schule einen legitimen Eingriff in die freie Äußerung und Entfaltung dar«, heißt es weiter.

Die Eltern bittet die Schule dabei um Unterstützung, doch in der »Rheinischen Post« äußerten einige ihr Unverständnis. Laut Schule sind es aber weniger als zehn Personen, die sich in den Medien oder direkt bei der Schule beschwert hätten. »Das ganze Thema wird übermäßig behandelt«, schlussfolgert der didaktische Leiter der Schule in einer Mail an den SPIEGEL.