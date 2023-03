Gibt es keine wichtigeren Themen? Doch, aber vielleicht wird das Tragen oder Nicht-Tragen von Jogginghosen an Schulen in unregelmäßigen Abständen gerade deshalb so gerne und so hitzig diskutiert, weil es so vergleichsweise unwichtig ist. Weil es von den vielen derzeit tatsächlich wichtigen, bedrückenden Themen ablenkt. Und weil sich mittels Jogginghosen an Schulen so schön darüber streiten lässt, ob die Gesellschaft nun endgültig dabei ist, ihre guten Manieren aufzugeben – oder nicht.