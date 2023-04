Der Senat der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster hat sich mit deutlicher Mehrheit für die Umbenennung der Hochschule ausgesprochen. Namensgeber Kaiser Wilhelm II. (1859-1941) soll gestrichen werden. Dafür stimmten am Mittwoch 20 Senatsmitglieder, wie die Uni nach der Sitzung mitteilte. Es gab eine Gegenstimme, zwei Senatsmitglieder nahmen nicht an der Sitzung teil. Damit ist die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht. Wenn das Land Nordrhein-Westfalen der Änderung der Grundordnung der Uni zustimmt, tritt die Namensänderung ab dem 1. Oktober in Kraft. Die Hochschule heißt dann Universität Münster.