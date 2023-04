die an Ostern aufgetürmten Schokovorräte haben Ihnen hoffentlich den Start in die neue Woche versüßt. Als Schülerin oder Lehrer brauchen Sie Süßes in den kommenden Wochen wahrscheinlich auch als Nervennahrung: Für die Abschlussklassen beginnt vielerorts die heiße Phase der Prüfungen.

Für die Lehrkräfte reiht sich Korrektur an Korrektur und Prüfung an Prüfung, bis schließlich die Zeugnisse anstehen, so twittert es ein Lehrer aus NRW . Er kritisiert: »Jetzt verfallen Schulen wieder in einen mehrmonatigen Schulentwicklungsdornröschenschlaf.«

Angesichts der »alltäglichen Herausforderungen bräuchte jede Schule jede Woche einen pädagogischen Tag«, schreibt er weiter – und fordert in Zeiten von Lehremangel und sinkenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler damit tatsächlich mehr Zeit für Grundsätzliches!

Die Zeit fürs Lernen sei »verlorene Zeit«, sagt Hendrik Haverkamp dem SPIEGEL. Mit anderen netzaffinen Lehrkräften hat er während Corona ein Institut für zeitgemäße Prüfungskultur gegründet, in dem sie Alternativen zum sogenannten Bulimie-Lernen entwickeln.

Ein Appell von knapp 20 Berliner Bildungsprofessorinnen und Professoren geht in eine ähnliche Richtung. Sie warnen nach dem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zum Versagen der Grundschule vor einem »konservativer Aufguss der veralteten Pauk-Schule«. (»Debatte der Woche«).

Um die klassischen Auswirkungen des Lehrermangels geht es natürlich auch in diesem Newsletter (»Das ist los«), aber diese Herausforderungen endlich mal mit neuen Perspektiven zu verknüpfen, würde mir so manche Frustschokolade ersparen. Wie sehen Sie das? Schreiben Sie gern an bildung@spiegel.de .

