ich wünsche Ihnen einen möglichst guten Morgen. Mehr als einen Monat ist es nun schon her, dass Russland den Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Begriffe wie »Raketenabwehr« und »Aufrüstung« verwenden viele von uns mittlerweile so selbstverständlich wie zuvor »Antigen-Schnelltest«, »Inzidenz« oder »Omikron-Variante«.

Mir gehen dazu Sätze von Olena Selenska im Kopf herum, der Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Das Paar hat zwei Kinder, Oleksandra, 17, und Kyrylo, 9. »Es ist schrecklich, mit Kindern nicht über Reisen, TikTok oder Schularbeiten zu sprechen, sondern über Bomben, Raketen und Freiheit«, sagt Selenska in einem Interview mit der »ZEIT« . »Es ist entsetzlich, dass Kinder heute gezwungen sind, mit Sirenengeheul aufzuwachen und sich in Bunkern zu verstecken. Es ist aber wichtig, Kindern zu erklären, was passiert.«

Mehr als 20.000 dieser Kinder und Jugendlichen sitzen mittlerweile in deutschen Klassenzimmern (»Zahl der Woche«). Doch wie sie beschult werden sollen, darüber gehen die Meinungen auseinander. In Integrationsklassen mit anderen zugewanderten Kindern? Oder lieber in getrennten Lerngruppen, vielleicht sogar nach ukrainischem Lehrplan (»Das ist los«)?

Mögen die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler gut ankommen, die schrecklichen Erfahrungen von Krieg und Flucht zumindest ein bisschen verarbeiten und die hellen Dinge des Alltags sehen, so gut es geht. Olena Selenska formuliert es in dem Interview so: »Ich schätze viele der kleinen Dinge im Leben mehr als je zuvor. Das klingt banal. Aber es erinnert mich an eine Transformation, die Menschen durchmachen, die eine tödliche Krankheit überlebt haben. Sie fangen an, sich zu beeilen, zu leben. Sie sehen bewusst jedes Lächeln ihres Kindes, genießen jeden Anruf der Eltern.«

