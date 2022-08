Die Leidtragenden sind diejenigen, die noch da sind. Und die ziehen längst Konsequenzen: Während in der deutschen Wirtschaft die Teilzeitquote von Angestellten bei 30 Prozent liegt, ist sie bei Lehrkräften deutlich höher. Neue Interessenten von Grund auf auszubilden, dauert rund sieben Jahre. Wie also lassen sich die Lücken füllen? Durch Quereinsteiger? Sofie Czilwik hat in der »Zeit« die entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu zusammengetragen und kommt zu dem Schluss, dass der Einsatz von Quereinsteigern kein »Verbrechen an den Kindern« ist. Ein lesenswerter Text.

Einen ganz anderen Weg geht Hessen. Dort sollen zukünftig Master-Studierende an den besonders gebeutelten berufsbildenden Schulen aushelfen. Damit das attraktiv wird, sollen vom Wintersemester an unter anderem Studierende der Fächer Informatik und Chemietechnik in Darmstadt sowie der Fachrichtung Gesundheit in Kassel in die Schulen kommen – und dafür sogar Geld erhalten. Den Bericht der »Frankfurter Neuen Presse« finden Sie hier .

2. Ein noch dickeres Brett: die Luftfilter

Über Luftfilter in den Schulen haben wir an dieser Stelle und generell im SPIEGEL schon oft berichtet. Genauer: darüber, warum sich viele Eltern solche Geräte wünschen, warum Fachleute sich über deren Wirkung nicht einig sind und warum sie de facto nur in einer geringen Zahl von Schulklassen wirklich aufgestellt wurden. Jetzt scheint sich das Thema endgültig zu erledigen: Der Bund hat das Förderprogramm für mobile Luftreiniger auslaufen lassen – wohl auch deshalb, weil das Geld kaum abgerufen wurde.

3. Das allerdickste Brett: der Digitalpakt

Haben Sie gerade ein bisschen genervt das Gesicht verzogen? Klar, es geht um den Digitalpakt, da kann man schon mal etwas angefasst sein. Tatsächlich ist die Bilanz mau: Die Gelder wurden nicht nach Bedarf verteilt, die Verwendung war schwer kontrollierbar, der Erfolg nicht messbar. Jetzt hat der Bundesrechnungshof die Reißleine gezogen und sagt: Das kann so nicht weitergehen mit dem 6,5-Milliarden-Euro teuren Bildungspaket, notfalls muss der Haushaltsausschuss des Bundestags dieses gescheiterte Projekt stoppen. Swantje Unterberg hat die ganze Geschichte aufgeschrieben.

4. Und sonst?

Jan-Martin Klinge ist Lehrer. Und er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie Veränderungen im Alltag weiterführender Schulen ankommen. Schließlich gehen auch viele Lehrerinnen und Lehrer nach den Sommerferien mit dem Vorsatz in die Klassenzimmer zurück, es in diesem Jahr aber nun wirklich einmal ganz anders zu machen. »Ich habe das Lehrerpult rausgeworfen« heißt der Text auf seinem Blog, den er dazu verfasst hat.