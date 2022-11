vor einigen Tagen sorgte eine Meldung für Diskussionen in der Bildungscommunity, auch in den Themenkonferenzen des SPIEGEL debattierten wir darüber: Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsminister und in Coronabelangen lange Zeit Kapitän des »Team Vorsicht«, hatte in einer Pressekonferenz einen folgenschweren Satz gesagt. »Das Schließen von Kitas ist definitiv medizinisch nicht angemessen und wäre auch in dem Umfang, wie wir es damals gemacht haben, nach heutigem Wissen nicht nötig gewesen«, formulierte der Minister.

Anlass für diese Kehrtwende bot eine umfangreiche Studie , in der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Lage der Kitas seit Beginn der Pandemie aus verschiedenen Blickwinkeln ausgewertet haben. Was für Kitas gilt, gilt natürlich nicht zwangsläufig für Schulen – aber es regt zum Nachdenken an, wie wir wohl die Coronapolitik in der Rückschau bewerten könnten (»Debatte der Woche«).

Außerdem schauen wir in dieser Ausgabe unseres Newsletters in die Schulkantinen, Willkommensklassen, Lehrerzimmer und Elterntaxis dieses Landes (»Das ist los«) – und klären die Frage, welchen Effekt die Umstellung auf das achtjährige Gymnasium hatte (»Gut zu wissen«).

