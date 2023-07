Betrugsvorwurf in Wismar Lehrkräfte sollen Abinoten manipuliert haben

Der Vorwurf geht aus einem anonymen Brief von Eltern hervor, der an Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) persönlich gerichtet war. Eine Kopie davon wurde der »Ostsee Zeitung« in Wismar in den Briefkasten geworfen. Darin heißt es der Zeitung zufolge, es handele sich um eine Schülerin, die einen besseren Durchschnitt für ihr Studium brauchte, und um einen Schüler, der durchgefallen war und nach Veränderung der Note doch noch bestanden habe.