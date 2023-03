In den sozialen Medien wurde der Gesetzentwurf am Wochenende scharf kritisiert. Am Sonntagabend kündigte der Parlamentarische Staatssekretär Jens Brandenburg via Twitter an, das BMBF würde die Diskussion »sehr ernst nehmen.« Die Frage der Höchstdauer der Befristung sollte vor Fertigstellung des Referentenentwurfs noch einmal debattiert werden, so Brandenburg: »Wir werden kurzfristig dazu einladen.«