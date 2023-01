Selenskyj hält Online-Vorlesung an deutschen Unis »Ihr seid jung, habt keine Angst«

Eineinhalb Stunden wollte sich der ukrainische Präsident Selenskyj Zeit nehmen, um Fragen von Studierenden in Berlin und Frankfurt an der Oder zu beantworten. Doch nach wenigen Minuten wurden sie mit dessen Alltag konfrontiert - seine Streitkräfte rufen an.

Aus Frankfurt (Oder) berichtet Tobias Hausdorf