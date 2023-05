Gemeinsamkeit als Wert für Studierende

Selenskyj bedankte sich für die Solidarität und betonte, es sei wichtig, dass die Studierenden sich in den Prozess der Einigung Europas und der Gestaltung freiheitlicher Gesellschaften einmischen: »Freiheit ist so wichtig – in den Medien, im Alltag, in der Wissenschaft.« Und er fügte hinzu: »Aber wir müssen für die Freiheit kämpfen.« Die Ukraine sei derzeit die Schutzmauer für die Freiheit in Europa.

Wie denn Hilfe für die Ukraine in der jetzigen Situation konkret aussehen könne – und was man als Studentin oder Student tun könne, wollte eine Teilnehmerin von Selenskyj wissen. Es gehe darum, zu verstehen, dass auch die Menschen in der Ukraine Teil Europas seien, sagte der Präsident: »We are all European citizens«. Und griff dann den musikalischen Impuls von Beatrix Busse auf, indem er die Beatles zitierte: »Eins ist klar: Niemand will ›Back to the USSR‹.«