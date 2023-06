Und sonst so:

Vorbilder: Wer im Finale des Deutschen Schulpreises steht

Die Nominierten des Deutschen Schulpreises 2023 stehen fest. 85 Schulen haben sich laut Veranstalter mit ihren Konzepten guten Unterrichts beworben, insgesamt 15 Schulen aus acht Bundesländern haben es in die Endrunde geschafft. Der Deutsche Schulpreis zeigt Jahr für Jahr, dass Schulen auch unter schwierigsten Bedingungen richtig gut sein können – allerdings liegt das oft am Engagement Einzelner und nicht an herausragenden Rahmenbedingungen. Inspiration für tolle Konzepte gibt es hier .

Zahl der Woche:

50

Jede fünfte Schulleitung will raus aus dem Job, zeigt der aktuelle »Schulleitungsmonitor Deutschland«. Ein Grund dafür könnte die lange Arbeitszeit sein: Fast neun von zehn Schulleitungen gaben an, in den drei Monaten vor der Befragung »oft« oder »sehr oft« länger als vertraglich vereinbart gearbeitet zu haben, 85 Prozent hatten auf Pausen verzichtet. 40 Prozent sagten, sie arbeiteten mehr als 50 Stunden pro Woche.