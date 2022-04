Digital und halbwegs attraktiv für Gaststudierende aus dem Ausland – aber auch sozial ungerecht, mit rückläufigen Zahlen in den Mint-Studienfächern und viel zu langsam beim Umbau für die Bildung der Zukunft: So bewerten Fachleute des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft und der Unternehmensberatung McKinsey den Zustand der deutschen Hochschulen .

In jedem Erscheinungsjahr des Reports wurden Daten zu insgesamt 70 Indikatoren in sechs Handlungsfeldern erhoben: Wie gut sind die Hochschulen aufgestellt im Hinblick auf chancengerechte Bildung, internationale Bildung, beruflich-akademische Bildung, quartäre Bildung, MINT-Bildung und bei der Bildung von Lehrkräften?

Die Ergebnisse der Langzeitbeobachtung zeigen: Die Hochschulen verändern sich zwar, aber sie agieren teilweise sehr schwerfällig. »Die in der letzten Dekade erreichten Verbesserungen zeigen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen«, heißt es in dem noch unveröffentlichten Report, der dem SPIEGEL vorliegt. Es sei aber klar, »dass das Tempo zu langsam, der Fortschritt nicht ausreichend genug ist«.

Von 2010 bis 2020 hat sich die Zahl der Absolventinnen und Absolventen von Weiterbildungsstudiengängen auf zuletzt rund 12.000 mehr als verdoppelt. Das sei ein guter Trend – doch der sei noch nicht stark genug, heißt es im Report. »Weiterbildungsstudierende haben an Hochschulen in Deutschland nach wie vor einen Exotenstatus«, bedauert Volker Meyer-Guckel, Generalsekretär des Stifterverbands.

Die Hochschulen sind seit 2013 deutlich internationaler geworden. So stieg die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger mit ausländischem Hochschulzugang 2019 auf eine Rekordhöhe von bundesweit 111.000, sackte danach allerdings durch die Coronapandemie wieder ab. Auch die hohe Zahl englischsprachiger Studiengänge an deutschen Hochschulen wird im Bericht gelobt.

Und auch bei der Chancengerechtigkeit gibt es immer noch großen Nachholbedarf. »Über den Bildungserfolg entscheidet nach wie vor die soziale Herkunft«, heißt es in dem Report. Gemessen an ihrer absoluten Zahl seien Kinder aus Nichtakademikerhaushalten an den Hochschulen noch immer stark unterrepräsentiert: Nur 27 Prozent von ihnen begannen 2020 ein Studium, bei Akademikerkindern waren es 79 Prozent.

Besonders kritisch fällt die Bilanz der Lehrkräfteausbildung aus. So sank der aktuelle Anteil der Mint-Studienanfänger im Lehramt mit 26 Prozent sogar drei Prozentpunkte unter den Ausgangswert von 2010, ebenso wie der Anteil der Frauen in Informatik im Lehramt. Seltenheitsstatus haben auch Männer im Grundschullehramt: Ihr Anteil stagniert bei knapp 17 Prozent.

Wissenschaftsrat fordert »Qualitätssprung«

Unterstützung für diese Forderungen gibt es – zeitlich ein Zufall – durch den Wissenschaftsrat. Der hat in seiner Sitzung am Freitag »Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre« verabschiedet. Nach SPIEGEL-Informationen sollte das Papier bereits vor einigen Monaten fertiggestellt werden, die Einigung auf konsensfähige Formulierungen, die auch von den Bundesländern mitgetragen werden, dauerte jedoch.

Tatsächlich hat es auch die am Freitag verabschiedete Fassung in sich. Als zentrale Forderung formuliert der Wissenschaftsrat nachdrücklich den Ruf nach einem »Qualitätssprung« in den Hochschulen. »Hochwertige Angebote für wenige und weniger gute Angebote für viele sind aus gesellschaftlicher wie volkswirtschaftlicher Sicht ebenso zu vermeiden wie der Abbau von Studienplätzen«, heißt es in dem Papier. Um das zu erreichen, sei eine Verschiebung der Prioritäten von mehr Quantität zu mehr Qualität erforderlich.