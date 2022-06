In den Tagen vor den Sommerferien verstärkt Terre des Femmes darum die Präventionsarbeit, zunächst in Berlin: An fünf Schulen in den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Mitte und Neukölln soll es während der »weißen Woche« – in Anlehnung an ein weißes Hochzeitskleid – Workshops und die Gelegenheit für Gespräche geben. »Diese Aktionen wollen wir künftig bundesweit vor den Sommerferien anbieten«, sagt Böhmecke.