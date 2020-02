Der Zerstörer Björn Höckes Feldzug gegen die Demokratie

Mit einem geschickten politischen Manöver hat Björn Höcke Thüringen in eine politische Krise gestürzt. Am Ende räumte nicht nur FDP-Ministerpräsident Kemmerich das Feld, sondern auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Jetzt positionieren sich alle Akteure neu: Auch Friedrich Merz will in der Union wieder mitmischen. Ein SPIEGEL TV-Film von Andreas Dieste und Adrian-Basil Mueller.