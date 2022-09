Lagebild des BKA Rund zwei Milliarden Euro Schaden durch Organisierte Kriminalität

Dass die Zahl der Betrugsdelikte im vergangenen Jahr stark zugenommen hat, zeigt laut BKA, wie schnell manche Verbrecherbanden auf neue Tatgelegenheiten reagieren. So hat sich die Zahl der Verfahren, in denen Bezüge zur Coronapandemie festgestellt wurden, im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. »Dieser Anstieg ist in hohem Maße auf die unrechtmäßige Beantragung und Nutzung von Corona-Soforthilfen der Bundesregierung zurückzuführen«, heißt es in dem Lagebild, das BKA-Präsident Holger Münch in Berlin zusammen mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorstellte.

Insgesamt gehe von der Organisierten Kriminalität weiterhin »ein hohes Schadens- und Bedrohungspotenzial« für die Gesellschaft sowie Institutionen aus Wirtschaft und Staat aus, hieß es zusammenfassend im Bericht.