Im baden-württembergischen Blaustein in der Nähe von Ulm ist ein Zug mit einem Linienbus kollidiert. Der Busfahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und wie der Zugführer bei dem Unfall schwer verletzt. Im Zug gab es zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Der Zug entgleiste nach der Kollision und kam 100 Meter entfernt zum Stehen. In ihm sollen 74 Fahrgäste gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich an einem Bahnübergang im Stadtteil Arnegg. In dem Bus, der ausbrannte, waren bei dem Zusammenstoß keine Passagiere.