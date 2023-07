Die platzenden Reifen hörten sich an wie Schüsse. Dann ging alles ganz schnell: Das kleine Flugzeug, ein Learjet 60 für bis zu acht Passagiere, krachte auf die Startbahn, ein Feuer brach aus, die Kabine füllte sich mit Rauch, dann hob das Flugzeug ab. Immer und immer wieder knallte es auf den Boden, hob ab, knallte auf. »Es war die beschissenste Fahrt, die man sich vorstellen kann«, erinnert sich US-Schlagzeuger Travis Barker, 47, in seiner Autobiografie, »wie die verrückteste Achterbahn der Welt mal zehn – aber im Dunkeln, und wir standen in Flammen.«