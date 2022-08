Die vier Personen befanden sich am Donnerstag nach einem Blitzeinschlag auf dem Lafayette Square in Washington in kritischem Zustand, sagte ein Feuerwehrbeamter in der US-Hauptstadt. Die Verletzten – zwei erwachsene Männer und zwei erwachsene Frauen – seien mit lebensbedrohlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.