Niedersachsen Drei Frauen nach Blitzeinschlag in Klinik

Am Dienstagabend war in Berumbur, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Aurich mit knapp 2770 Einwohnern, ein gewaltiger Knall zu hören.

Wie die örtliche Feuerwehr mitteilte, war der Blitz in gleich mehrere Häuser eingeschlagen. Drei Frauen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - eine von ihnen war nach dem Einschlag kollabiert, dann aber wieder zu sich gekommen.

Sechs Löschfahrzeuge und 30 Einsatzkräfte waren vor Ort. An den betroffenen Gebäuden seien erhebliche Schäden entstanden, so die Feuerwehr. In drei Häusern seien "Steckdosen und Schalter förmlich aus der Wand geflogen", Hauptsicherungen der Stromzufuhr seien explodiert. Es habe aber nicht gebrannt.

Vor knapp einem Monat war im Landkreis Gifthorn eine Jugendliche verletzt worden, als der Blitz in ein Nachbarhaus einschlug. Die 17-Jährige hatte laut NDR in der Nähe einer Steckdose geschlafen, aus der offenbar eine Stichflamme kam.