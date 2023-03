Bluttat in Hamburg Wer sind die Zeugen Jehovas?

Warum lehnen viele Zeugen Jehovas Bluttransfusionen ab?

Die Ablehnung hat nach eigenen Angaben der Glaubensgemeinschaft keinen medizinischen, sondern einen rein religiösen Hintergrund. Dabei beziehen sich die Zeugen Jehovas auf bestimmte Bibelstellen aus dem neuen und dem alten Testament. Auf der offiziellen Website der deutschen Zeugen wird die Ablehnung letztlich mit »Gehorsam gegenüber Gott und Respekt vor ihm als Lebengeber« begründet.

In der »Süddeutschen Zeitung « hat ein Mitglied zu dem Thema mal erklärt: »Gemäß der Bibel ist Blut etwas Heiliges, mit dem umzugehen Gott vorbehalten ist. Deswegen lehnen wir Bluttransfusionen ab – und nehmen die möglichen Konsequenzen in Kauf.« Über die Sinnhaftigkeit dieser Gebote gab es jedoch in der Vergangenheit innerhalb der Gemeinschaft immer wieder Debatten, sodass davon auszugehen ist, dass nicht alle Mitglieder Transfusionen pauschal ablehnen.

Was passiert, wenn Mitglieder im Notfall in einer Klinik behandelt werden müssen?

Bei schweren Verletzungen und Notoperationen kann eine Transfusion mit Spenderblut häufig lebensnotwendig sein. Das stellt Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung von Zeugen Jehovas vor besondere Herausforderungen. Klar ist jedenfalls: Ärzte dürfen keine Behandlung gegen den Willen eines erwachsenen Patienten durchführen – auch nicht, wenn es im Notfall um Leben und Tod geht. Um zu vermeiden, dass etwa im Falle einer Bewusstlosigkeit doch eine Bluttransfusion vorgenommen wird, tragen viele Zeugen Jehovas spezielle Verfügungen für den Notfall bei sich. Manche Kliniken haben spezielle Richtlinien, die in solchen Situationen zum Tragen kommen.

In internen Handlungsempfehlungen der Uniklinik Düsseldorf heißt es etwa: »In keinem Fall darf eine Transfusion gegen den ausgesprochenen Patientenwillen durchgeführt werden. Dies gilt auch dann weiter, wenn der Patient im Laufe seiner Behandlung in eine Situation [...] gerät, in der er sich nicht mehr selbst äußern kann.« Wenn der Patientenwille also durch ein Schriftstück oder ein vorheriges Gespräch klar ist, darf auch im lebensbedrohlichen Notfall nicht einfach Spenderblut transfundiert werden.

Welche Vorschriften gelten, wenn Kinder von Zeugen Jehovas eine Transfusion benötigen?

In diesem Fall sieht die Rechtslage etwas anders aus . Wenn minderjährige Patienten unter 14 Jahren eine lebensnotwendige Bluttransfusion benötigen, müssen Ärztinnen und Ärzte diese im Zweifelsfall auch gegen den Willen der Eltern vornehmen – denn Kinder in diesem Alter sind juristisch gesehen nicht »einwilligungsfähig«. Wenn es nicht um einen Notfall geht, bei dem sofort gehandelt werden muss, sind Ärzte in der Regel verpflichtet, das Familiengericht einzuschalten, um die Entscheidung für eine Behandlung abzusichern.