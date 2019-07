Hitze am Wochenende Mehrere Menschen sterben bei Badeunfällen

In Bochum ist ein Mann bei einem Badeunfall in der Ruhr gestorben. Ein Rettungstaucher der Feuerwehr fand ihn am Sonntagabend im Wasser. Reanimationsversuche am Ufer blieben erfolglos, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zum Alter des Toten und den Hintergründen des Unglücks wurde bislang nichts bekannt.

Ein 25 Jahre alter Mann, der am selben Ort in Not geraten war, konnte gerettet werden. Helfern der DLRG, die nur wenige Meter entfernt eine Wachstation betreibt, sei es gelungen, den Mann ans Ufer zu bringen, teilte die Feuerwehr mit. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch im Biggesee im Kreis Olpe starb ein Mann bei einem Badeunfall. Er wurde am Sonntagabend tot gefunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zum Alter des Mannes wurden keine Angaben gemacht. Einem WDR-Bericht zufolge suchten Rettungskräfte etwa eine Stunde lang nach ihm, ehe die Leiche entdeckt wurde.

Rettungskräfte der DLRG kritisierten demnach, dass viele Badegäste an der Schwimmstelle sich nicht kooperativ verhalten hätten. Viele seien auf der Wiese sitzen geblieben oder wären weiter geschwommen.

Neunjähriger Junge tot aus See geborgen

Ein seit Samstag in Hamm vermisster Neunjähriger ist ebenfalls tot. Seine Leiche wurde am Montagmorgen aus dem See einer Wasserskianlage geborgen, wie die Polizei mitteilte. Nach seinem Verschwinden am Samstag hatten Taucher und ein Spürhund nach dem Kind gesucht. Die Polizei setzte auch eine Drohne und einen Hubschrauber ein.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Junge mit seiner Familie an dem See. Er sei am Samstag immer wieder kurz ins Wasser gegangen und zurück ans Ufer des eher flachen Gewässers gekommen. Seine Mutter hatte die Rettungskräfte gerufen, als das Kind nicht wieder ans Ufer kam.

In Baden-Württemberg wurde ein toter Mann aus dem Epplesee in der Nähe von Karlsruhe geborgen. In Ufernähe hatten Badegäste am Sonntagmittag einen Körper im Wasser bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tote bereits mehrere Tage dort lag.