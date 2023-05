Berufsverkehr bis Dienstag betroffen

Die Störung werde voraussichtlich noch bis zum Dienstag andauern, sodass auch noch der Berufsverkehr am Dienstagmorgen betroffen sein werde, so die Bahn. Der Schaden sei größer als anfangs angenommen, die Beseitigung nehme Zeit in Anspruch.

Die durchtrennten Kabel seien in einem Streckenbereich nahe dem Haltepunkt Bochum-Ehrenfeld entdeckt worden. Neben einigen Metern Kupferkabel seien dort auch Glasfaserkabel, die die digitale Kommunikation der Stellwerke untereinander sicherstellten, beschädigt worden. Mögliche Zeugen wurden aufgerufen, sich zu melden.