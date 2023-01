Mit einem farbenprächtigen Feuerwerk wie hier in Berlin haben viele Menschen in Deutschland den Jahreswechsel gefeiert. Nach den pandemiebedingten Verkaufsverboten der Vorjahre wurde landesweit wieder viel geknallt, gezündet und gefeiert:

Voxpops:

»Frohes neues Jahr« - »Dass Frieden auf der Welt herrscht.«

»Ich wünsche, dass wir alle hier sicher sind. Dass meine Freunde und meine Familie und dass ich hier noch sicher, glücklich und erfolgreich bleiben können.«

»Natürlich der Frieden, ganz klar. Unbedingt. Aber andererseits der Umweltschutz – und Frauenrechte..«

In Berlin fiel die Silvesterparty am Brandenburger Tor aufgrund eines begrenzten Ticketverkaufs deutlich kleiner aus als in früheren Jahren. In anderen Gegenden der Hauptstadt kam es zu Pyroangriffen auf Polizei und Feuerwehr. Mehrere Beamte wurden verletzt, Einsatzwagen beschädigt. Auf Twitter kursieren Videos von den Pyro-Exzessen. Die Feuerwehr zeigte sich überrascht »von der Masse und der Intensität der Angriffe auf die Einsatzkräfte«. Ab 14 Uhr deutscher Zeit hatten bereits in Sydney mehr als eine Million Menschen das neue Jahr begrüßt. Um Mitternacht wurde in der australischen Metropole ein spektakuläres Feuerwerk abgebrannt. In New York City erhellten Feuerwerkskörper den Himmel in der Nähe der Freiheitsstatue. Das London Eye – auch hier wurde nach der Pandemie erstmals wieder das große Silvesterfeuerwerk gezündet. Eine besondere Silvesternacht erlebte die ukrainische Hauptstadt Kiew. Auf dem Sofia-Platz kamen Menschen vor Beginn der Ausgangssperre zusammen und feierten – so weit das in diesen Zeiten möglich ist. Russland setzte auch in der Silvesternacht die Luftangriffe auf die Ukraine fort. Etwa eine halbe Stund