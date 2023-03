»Ich wurde von Tieren angegriffen«

»Es hat mir sehr geholfen, etwas über Überlebenstechniken zu wissen: Ich musste Insekten essen, meinen Urin trinken, Würmer essen. Ich wurde von Tieren angegriffen«, sagte er im Sender Unitel TV.

Acosta berichtete, er habe seine Gummistiefel benutzt, um so viel Regenwasser wie möglich aufzufangen. Nachts sei er von allen möglichen Tieren gebissen worden. Um in die Zivilisation zurückzukehren, sei er etwa 40 Kilometer orientierungslos durch den Regenwald gelaufen, so Acosta. Er habe aber bald gemerkt, dass er im Kreis gelaufen sei. Zudem habe er sich den Knöchel verstaucht. Der 30-Jährige soll in der Zeit 17 Kilogramm Gewicht verloren haben.