Kita in Borgholzhausen Kind offenbar in Waschraum gesperrt – Erzieherinnen fristlos gekündigt

In einer Kita in Borgholzhausen sollen Erzieherinnen einen Jungen in einen Waschraum gesperrt haben. Der Betreiber kündigte den Frauen daraufhin – nun setzen sich Eltern für die Pädagoginnen ein.