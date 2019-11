Insolvenzbeschränkungen gegen Ex-Tennisprofi Auflagen für Boris Becker bis 2031 verlängert

Schlechte Nachrichten für Boris Becker: Seine Insolvenzbeschränkung in Großbritannien ist um zwölf Jahre bis zum 16. Oktober 2031 verlängert worden. Das teilte die staatliche Insolvenzbehörde mit, die dem britischen Wirtschaftsministerium untersteht.

Eine Insolvenzbeschränkung in Großbritannien werde zwar üblicherweise nach einem Jahr aufgehoben, teilte die Behörde mit. Aber aufgrund der Handlungen von Boris Becker habe man die Verlängerung angestrebt, "um zu verhindern, dass Herr Becker Gläubigern weiteren Schaden zufügt."

Eine sogenannte Bankruptcy Restrictions Order oder, wie in Beckers Fall das mit Zustimmung des Betroffenen vereinbarte "Bankruptcy Restrictions Undertaking" können erlassen werden, wenn das Verhalten des Schuldners in einem Konkursverfahren als unehrlich oder leichtsinnig eingestuft wird. Die Insolvenzbeschränkung erschwert es dem Betroffenen unter anderem, einen Kredit über mehr als 500 Pfund zu bekommen oder ein Unternehmen zu führen. Man habe "nicht offengelegte Transaktionen vor und nach dem Insolvenzverfahren in Höhe von mehr als 4,5 Millionen Pfund ermittelt", heißt es in der Mitteilung.

"Insolvente Personen haben die Pflicht, voll mit ihrem Insolvenzverwalter zu kooperieren", so die Behörde weiter. Wo diese Pflicht nicht erfüllt werde, müsse eine Insolvenzbeschränkung in angemessener Länge dieses Verhalten reflektieren.

Boris Becker, der seit Jahren in Großbritannien lebt, war 2017 von einem Gericht in London für insolvent erklärt worden. Er hatte jedoch wiederholt betont, er sei nicht pleite. Das britische Insolvenzrecht sieht vor, dass ein Insolvenzverwalter das Vermögen des Betroffenen sichert und irgendwann zu Geld macht. Das Verfahren endet in der Regel bereits nach einem Jahr - im Fall Beckers war es jedoch verlängert worden, nachdem der Insolvenzverwalter rügte, Becker habe ihm Informationen vorenthalten.

Zwischenzeitlich machte Becker auch einen angeblichen Status als Sport- und Kulturattaché der Zentralafrikanischen Republik geltend.

Im Juli wurden Memorabilia des dreifachen Wimbledon-Siegers für knapp 700.000 britische Pfund versteigert. Insolvenzverwalter Mark Ford hatte sich kurz zuvor optimistisch gezeigt, dass Becker innerhalb eines halben Jahres schuldenfrei werden könnte.