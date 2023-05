Private Insolvenz Boris Becker sieht sich »aus dem Gröbsten raus«

Boris Becker möchte seine private Insolvenz so schnell wie möglich beenden. Das sagte der frühere Tennis-Weltranglistenerste auf der Digitalmesse OMR in Hamburg. »Da sind wir auf einem guten Weg. Und da liegt es nicht nur an mir, sondern auch am Insolvenzverwalter, wo wir uns denn treffen, was denn noch ausständig ist.« Aber es sei überschaubar und er hoffe, diesbezüglich bald frohe Nachrichten veröffentlichen zu dürfen.